РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

В соответствии с утвержденной депутатами повесткой дня заседания рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2022 год».

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета Народного Собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, которое провел его председатель Беслан Халваш. В Заседании приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и его заместитель Ирма Амичба, председатель Контрольной палаты Роберт Аршба и начальник государственно-правового управления Администрации президента Натела Ломия.

Депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить его на ближайшем заседании сессии в первом чтении.

В соответствии с Законом «О Контрольной палате Республики Абхазия» в связи с появлением вакантной должности аудитора председатель палаты Роберт Аршба представил депутатам кандидатуру Инги Чирикбая.

В связи с тем, что аудиторы Контрольной палаты могут быть досрочно освобождены от должности решением Парламента в случаях, установленных Законом «О Контрольной палате Республики Абхазия», Роберт Аршба уведомил депутатов о том, что аудитор Беслан Квициния обратился к руководству палаты с личным заявлением об отставке.

Председатель предложил депутатам принять положительные решения по данным кадровым вопросам. По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести их на рассмотрение заседания сессии Парламента.

В рамках повестки дня заседания Комитета обсужден вопрос о включении представителя Парламента в конкурсную комиссию ведомственной среднесрочной целевой программы «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия 2022–2024 гг.», которая была принята Кабинетом Министров 28 июля 2022 года. Депутаты приняли решение рекомендовать депутатам на ближайшем заседании сессии одобрить кандидатуру председателя Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслана Халваш и направить его в качестве представителя Народного Собрания в конкурсную комиссию названной целевой программы.