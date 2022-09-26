СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по вопросам международной обстановки, где обсуждались текущие вызовы и методы реагирования на возможные провокации. Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, председатель СГБ Роберт Киут, главы администраций городов и районов.

Аслан Бжания интересовался проводимыми мероприятиями на местах по улучшению мобилизационной подготовки в республике. Он подчеркнул, что вопросы безопасности являются ключевыми и имеют первоочередное значение.



Глава правительства Александр Анкваб доложил президенту, что во исполнение его поручения по итогам заседания Совета безопасности, состоявшегося 22 сентября, подписано Распоряжение о создании рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки, которую возглавил вице-премьер Сергей Пустовалов.

Аслан Бжания обратил внимание глав администраций на необходимость усиления управленческой деятельности на местах и оказания максимального содействия в организации работы военных комиссариатов.



В ходе совещания были затронуты вопросы сфер энергетики, исполнения местных бюджетов, повышения инвестиционной привлекательности районов и др.

Об этом сообщает сайт президента.