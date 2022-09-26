СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УЛУЧШЕНИЯ МОБИЛИЗАИЦОННОЙ ГОТОВНОСТИ
Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер Сергей Пустовалов провел первое заседание Рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной готовности в Республике Абхазия, созданной по распоряжению премьер-министра.
Члены Рабочей группы обсудили вопросы материально-технического, финансового и медицинского обеспечения Вооруженных Сил республики, организации работы врачебно-призывных комиссий, ремонту казарменного фонда, надлежащего взаимодействия органов власти с армейским резервом, кадрового обеспечения подразделений министерства обороны, трудоустройства выпускников военных учебных заведений.
Об этом сообщает сайт правительства.
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