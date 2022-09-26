В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РАЗРАБОТКУ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Абхазию из России прибыла делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку Генеральной схемы газификации республики. Представители сторон встретились сегодня в Министерстве экономики, чтобы обсудить текущие вопросы, связанные с реализацией плана мероприятий, утвержденного в декабре прошлого года.
Представители подрядной организации ознакомили Вице-премьера, министра экономики Кристину Озган с результатами проделанной работы и сообщили о намерении представить разработанную схему газификации в декабре текущего года в соответствии с обозначенным ранее планом мероприятий.
Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.
Последнее от Super User
- С 27 СЕНТЯБРЯ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗРЕНИЯ
- СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УЛУЧШЕНИЯ МОБИЛИЗАИЦОННОЙ ГОТОВНОСТИ
- СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
- РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА
- В АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С РОДНЫМИ СУХУМЦЕВ, ПОГИБШИХ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА ГАГРЫ