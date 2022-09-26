В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РАЗРАБОТКУ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Абхазию из России прибыла делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку Генеральной схемы газификации республики. Представители сторон встретились сегодня в Министерстве экономики, чтобы обсудить текущие вопросы, связанные с реализацией плана мероприятий, утвержденного в декабре прошлого года.