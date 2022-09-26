С 27 СЕНТЯБРЯ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗРЕНИЯ

Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. По инициативе президента Аслана Бжания при содействии Минздрава с 27 сентября в районах страны приступит к работе передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова.

Первый пункт работы мобильного комплекса – г. Очамчыра, Центральная районная больница, (ул. Владислава Ардзинба, 51).