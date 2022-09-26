С 27 СЕНТЯБРЯ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗРЕНИЯ
Сухум. 26 сентября 2022. Абхазия-Информ. По инициативе президента Аслана Бжания при содействии Минздрава с 27 сентября в районах страны приступит к работе передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова.
Первый пункт работы мобильного комплекса – г. Очамчыра, Центральная районная больница, (ул. Владислава Ардзинба, 51).
Диагностика зрения будет проводиться бесплатно с 10:00, предварительной запись не требуется.
О передвижении диагностического комплекса в другие районы Минздрав будет заранее оповещать.
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