Утром президент Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы. В церемонии приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания-Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, руководитель Администрации Президента Джансух Нанба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, члены Правительства, общественность.

В этот день в столице пройдет ряд праздничных и памятных мероприятий.

Сегодня исполняется 29 лет со дня освобождения Сухума

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня исполняется 29 лет со дня освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии. В этот день в столице пройдет ряд праздничных и памятных мероприятий.

с 10:00 часов в Детской юношеской спортивной школе №1 начались соревнования по национальным видам спорта;

в 12:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится ​праздничное мероприятие «Сықалақь Аҟәа»;

в 13:00 в Центральном выставочном зале откроется выставка работ абхазских художников «Ҭагалантәи ацәыргақәҵа», посвященная Победе в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.​; ​

​с 13:00 на Набережной Махаджиров в парке у памятника Неизвестному солдату начнется Открытый турнир города Сухум по абхазским народным играм «Ахьышьҭра» среди мальчиков;​ ​ ​ ​ ​

​в 14:00 в парке у Абхазского государственного театра им. С. Чанба стартует Открытый турнир по шашкам, шахматам, домино и настольному теннису; в 16:00 на площадке на месте сгоревшего здания АбНИИ на Набережной Махаджиров начнется соревнование клуба лучников «Аеҵәа кыдызԥааз»; ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​в 19:00​ на площади им. С. Багапш в кинотеатре под открытым небом покажут фильмы «Ҳара ҳаруаа реиҳабы», в 19:00 представители неправительственных организаций республики зажгут памятные свечи на могилах воинов, похороненных в Парке Славы в Сухуме.