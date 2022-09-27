 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
августа 31 2022

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Абхазия может присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом в эфире «Соловьев live» заявил…
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

29 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА ОТ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ

Новости Вторник, 27 сентября 2022 10:45
Оцените материал
(0 голосов)
29 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА ОТ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня исполняется 29 лет со дня освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии. В  этот день в столице пройдет ряд праздничных и  памятных мероприятий.

Утром президент Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы. В церемонии приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания-Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, руководитель Администрации Президента Джансух Нанба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, члены Правительства, общественность.

с 10:00 часов в Детской юношеской спортивной школе №1 начались   соревнования по национальным видам спорта;

в 12:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится ​праздничное мероприятие «Сықалақь Аҟәа»;

в 13:00 в Центральном выставочном зале откроется выставка работ абхазских художников «Ҭагалантәи ацәыргақәҵа», посвященная Победе в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.​; ​

​с 13:00 на Набережной Махаджиров в парке у памятника Неизвестному солдату начнется Открытый турнир города Сухум по абхазским народным играм «Ахьышьҭра» среди мальчиков;​ ​ ​ ​ ​

​в 14:00 в парке у Абхазского государственного театра им. С. Чанба стартует Открытый турнир по шашкам, шахматам, домино и  настольному теннису; в 16:00 на площадке на месте сгоревшего здания АбНИИ на Набережной Махаджиров начнется соревнование клуба лучников «Аеҵәа кыдызԥааз»; ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​в 19:00​ на площади им. С. Багапш в кинотеатре под открытым небом покажут фильмы «Ҳара ҳаруаа реиҳабы», в 19:00 представители неправительственных организаций республики зажгут памятные свечи на могилах воинов, похороненных в Парке Славы в Сухуме.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 27 сентября 2022 11:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « С 27 СЕНТЯБРЯ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗРЕНИЯ В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ДВУХ ГРАЖДАН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.