В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ДВУХ ГРАЖДАН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Новости Вторник, 27 сентября 2022 10:52
Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. Окончено производством и направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении двух граждан Ставропольского края, расследуемое следственным управлением министерства внутренних дел Республики Абхазия по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории Республики Абхазия группой лиц по предварительному сговору, имевшего место 23 июля 2022 года.
Чепель Александр Сергеевич 2003 г.р., и Романков Владимир Владимирович 2003 г. р., обвиняются в двух эпизодах преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Как ранее сообщалось, наркотическое вещество в особо крупном размере, расфасованное для последующей реализации, а так же из мест уже сделанных тайных закладок, изъято у вышеназванных граждан сотрудниками УКОН МВД.
Молодые люди, прибывшие на территорию Абхазии с целью реализации наркотических средств, были установлены в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий. Операция по задержанию последних проведена в г. Сухум, когда подозреваемые реализовывали свой преступный умысел, находясь с поличным в районе Келасурского вокзала.
В ходе предварительного следствия установлены все обстоятельства преступления, степень участия и роли фигурантов уголовного дела. Собранная доказательная база, подтверждающая обвинение вышеназванных граждан во вменяемых им преступлениях содержит показания обвиняемых, акты личного досмотра, протоколы осмотра места происшествия, протоколы осмотра предметов, показания свидетелей, заключение экспертов ЭКЦ МВД РА, заключение судебно- наркологической экспертизы.
Срок предварительного следствия составил 1 месяц и 20 суток.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора Республики Абхазии направлено в Сухумский городской Суд для рассмотрения по существу.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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