В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ДВУХ ГРАЖДАН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. Окончено производством и направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении двух граждан Ставропольского края, расследуемое следственным управлением министерства внутренних дел Республики Абхазия по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории Республики Абхазия группой лиц по предварительному сговору, имевшего место 23 июля 2022 года.