АСЛАН ТЫРКБА ИЗБРАН НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА АБХАЗИИ

Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме прошло совещание членов Федерации волейбола Абхазии. Основным вопросом в повестке стало избрание нового президента в связи с истечением срока полномочий предыдущего руководителя Федерации Батала Табагуа, который возглавлял ее с 2013 года.

В результате открытого голосования президентом Федерации был избран Аслан Тыркба, который с 2013 года был заместителем президента Федерации.

Заместителями президента были избраны Руслан Царгуш и Степан Амичба, помощниками президента стали Дамей Хагба, Денис Кутелия и Виктор Сабов.

Аслан Тыркба поблагодарил присутствующих за доверие и отметил, что будет делать все возможное с новой командой для развития волейбола в Абхазии.