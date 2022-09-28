ЧЕМПИОН РОССИИ И ЕВРОПЫ НИКИТА МОРГУНОВ ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ АБХАЗИИ

В мастер-классе приняли участие около 100 юных воспитанников баскетбольных секций Абхазии и команда «Крылья Абхазии». Мастер-класс организован Федерацией баскетбола Абхазии.

«Мы проводим очень много мастер-классов по разным регионам. Сейчас получилось так, что можно было встретиться с ребятами в Абхазии, которые любят баскетбол. Их много, постараемся уделить внимание каждому, кто сегодня пришёл, и может быть, где-то удастся поделиться некоторыми хитростями и премудростями баскетбола для того, чтобы ребята не работали в баскетболе, а играли и получали удовольствие. Красота игры – она определяется от того, насколько ты набираешь мастерства, и уже после этого ты начинаешь действительно чувствовать все нюансы, всю красоту этой игры. Ну и как уже мы всегда повторяем, баскетбол – это лучшая игра с мячом», – сказал Никита Моргунов.

«Для начала сделаем базовые элементы, начнем с дриблинга, т.е. ведения мяча. А там уже будем смотреть. Что-то, может быть, ребята уже знают и хорошо понимают, тогда будем идти от простого к сложному. Если где-то мы будем видеть, что стоит над чём-то поработать дополнительно, значит, уделим внимание именно тем моментам и аспектам, которые действительно помогут им стать большими мастерами», – добавил мастер.