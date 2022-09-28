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Абхазия Информ

ЧЕМПИОН РОССИИ И ЕВРОПЫ НИКИТА МОРГУНОВ ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ АБХАЗИИ

Новости Среда, 28 сентября 2022 19:18
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ЧЕМПИОН РОССИИ И ЕВРОПЫ НИКИТА МОРГУНОВ ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ АБХАЗИИ

Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. В РДЮСШ-игр прошел мастер-класс четырёхкратного чемпиона России, чемпиона Европы, обладателя Кубка России по баскетболу, серебряного призёра чемпионата России, серебряного призёра чемпионата Литвы, серебряного призёра чемпионата мира по баскетболу Никиты Моргунова.

В мастер-классе приняли участие около 100 юных воспитанников баскетбольных секций Абхазии и команда «Крылья Абхазии». Мастер-класс организован Федерацией баскетбола Абхазии.

«Мы проводим очень много мастер-классов по разным регионам. Сейчас получилось так, что можно было встретиться с ребятами в Абхазии, которые любят баскетбол. Их много, постараемся уделить внимание каждому, кто сегодня пришёл, и может быть, где-то удастся поделиться некоторыми хитростями и премудростями баскетбола для того, чтобы ребята не работали в баскетболе, а играли и получали удовольствие. Красота игры – она определяется от того, насколько ты набираешь мастерства, и уже после этого ты начинаешь действительно чувствовать все нюансы, всю красоту этой игры. Ну и как уже мы всегда повторяем, баскетбол – это лучшая игра с мячом», – сказал Никита Моргунов.

«Для начала сделаем базовые элементы, начнем с дриблинга, т.е. ведения мяча. А там уже будем смотреть. Что-то, может быть, ребята уже знают и хорошо понимают, тогда будем идти от простого к сложному. Если где-то мы будем видеть, что стоит над чём-то поработать дополнительно, значит, уделим внимание именно тем моментам и аспектам, которые действительно помогут им стать большими мастерами», – добавил мастер.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 28 сентября 2022 19:19

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