В ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

На набережной Диоскуров, у памятника Неизвестному солдату, состоялся Открытый любительский турнир по Абхазским народным играм «Ахьышьт» среди юношей 14-16 лет. В нем приняли участие команды из села Дурипш, Члоу, Джгярда и Сухумской средней школы №1.

Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. 27 сентября в Сухуме, Управлением по делам молодежи и спорта Администрации города был организован ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня освобождения гстолицы Абхазии от грузинских войск.

Команды состязались в трёх игровых дисциплинах: Аимцакьачара, Ахылп,ахас, Аркил.

По набранным баллам, призовые места распределились следующим образом:

1-место заняла команда из села Члоу;

2-место у команды Джгярда;

3-место у команды Сухумской средней школы №1;

4-место заняла команда из с. Дурипш.

Победители были награждены кубками, медалями и грамотами. А также, каждой команде были подарены майки с эмблемой Абхазских народных игр.

Турнир организован Управлением по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум, при содействии Всемирного абхаза-абазинского конгресса, а так же при участии директора абхазского радио Адгура Гунба, являвшегося ведущим и главным судьёй соревнований.

На площади С.В. Багапш прошёл кинопоказ фильма «Ҳара ҳаруаа реиҳабы» Эммы Ходжаа, посвященного памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

В парке им. Б. Шинкуба для жителей и гостей столицы были организованы спортивные площадки по следующим настольным играм: шашки, шахматы, настольный теннис. Мероприятие прошло в праздничной, спортивной, азартной атмосфере. Все желающие смогли попробовать свои силы в данных спортивных дисциплинах. Победители были награждены грамотами, а всех участников угощали сладкими призами.