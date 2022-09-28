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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ГТК ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Новости Среда, 28 сентября 2022 19:03
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СОТРУДНИКИ ГТК ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. 27 сентября состоялось награждения сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Абхазия по случаю празднования профессионального праздника – Дня таможенника.

На церемонии с приветственным словом выступил председатель ГТК Отар Хеция.

Затем вице-премьер, министр финансов Владимир Делба от имени президента Абхазии поздравил руководство и личный состав ГТК с профессиональным праздником.

От имени руководителя Федеральной таможенной службы России коллег поздравил представитель ФТС РФ в Абхазии Константин Козлов.

Указом президента Аслана Бжания, за образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, личный вклад в защиту экономических интересов и обеспечение экономической безопасности Республики Абхазия, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы» награждены четыре сотрудника.

За заслуги в деле защиты экономических интересов и обеспечения экономической безопасности Республики Абхазия нагрудным знаком «Почетный таможенник Республики Абхазия» награжден один сотрудник.

Очередные специальные звания присвоены восьмерым сотрудникам. Ведомственными наградами награждены пятьдесят пять сотрудников. Почетными грамотами награждены тридцать один сотрудник.

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