ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО В АБХАЗИЮ

«Это был первый визит Президента Республики Беларусь в независимую Республику Абхазия. Мы с этим визитом связываем большие надежды. Я уверен, что он придаст импульс нашим взаимоотношениям», – сказал Бжания.

На встрече обсуждался ряд вопросов экономического характера. Бжания выразил уверенность в том, что Абхазия и Беларусь будут динамично развивать отношения между двумя государствами.

Комментируя вопрос возможного признания Республикой Беларусь независимости Республики Абхазия глава государства сказал: «Сам факт приезда в Абхазию Президента Республики Беларусь говорит о многом: о том, что наши отношения на современном этапе приобретают новый характер. Нашим отношениям придан новый импульс. Я надеюсь на то, что мы шаг за шагом придём к этому. Я бы не хотел забегать вперёд в данном вопросе, но первый кирпичик в фундамент этого большого дома заложен. Я доволен встречей».

Сегодня вечером президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отбыл из Абхазии.

Об этом сообщает сайт главы государства.