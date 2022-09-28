ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО В АБХАЗИЮ
Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Пицунде завершилась встреча президента Абхазии Аслана Бжания и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
«Это был первый визит Президента Республики Беларусь в независимую Республику Абхазия. Мы с этим визитом связываем большие надежды. Я уверен, что он придаст импульс нашим взаимоотношениям», – сказал Бжания.
Комментируя вопрос возможного признания Республикой Беларусь независимости Республики Абхазия глава государства сказал: «Сам факт приезда в Абхазию Президента Республики Беларусь говорит о многом: о том, что наши отношения на современном этапе приобретают новый характер. Нашим отношениям придан новый импульс. Я надеюсь на то, что мы шаг за шагом придём к этому. Я бы не хотел забегать вперёд в данном вопросе, но первый кирпичик в фундамент этого большого дома заложен. Я доволен встречей».
Сегодня вечером президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отбыл из Абхазии.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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