АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ-ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил сегодня актуальные вопросы формирования бюджета Сухумского района с вице-спикером Народного Собрания-Парламента республики Фазлибеем Авидзба, депутатами Каном Кварчия, Левоном Галустяном, председателем парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Бесланом Халвашом и главой администрации Сухумского района Алхасом Читанава.

На встрече депутатами были высказаны соображения по некоторым бюджетным вопросам, которые будут переданы министерству финансов.

Об этом сообщает сайт правительства.