АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ-ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил сегодня актуальные вопросы формирования бюджета Сухумского района с вице-спикером Народного Собрания-Парламента республики Фазлибеем Авидзба, депутатами Каном Кварчия, Левоном Галустяном, председателем парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Бесланом Халвашом и главой администрации Сухумского района Алхасом Читанава.
На встрече депутатами были высказаны соображения по некоторым бюджетным вопросам, которые будут переданы министерству финансов.
Об этом сообщает сайт правительства.
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