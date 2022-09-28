ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ТОРГПРЕДА РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. Посол России Михаил Шургалин представил сегодня премьер-министру Александру Анквабу нового Торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия Залину Кобесову. На встрече обсуждалось состояние торгово-экономических связей между странами и вопросу наращивания сотрудничества.

Александр Анкваб заверил главу российского торгпредства в готовности к интенсификации взаимодействия по всем важным направлениям – повышению торгового оборота, совместным проектам в области развития промышленности и других сфер экономики.

«Министерства и ведомства экономического блока правительства Абхазии ориентированы на активное взаимодействие с Торговым представительством России. Надеемся на результативность этой работы», – подчеркнул премьер-министр.

Об этом сообщает сайт правительства.