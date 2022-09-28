ИСПОЛКОМ КНА ОБРАТИЛСЯ КО ВСЕМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЯМ
Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. На заседании Исполнительного комитета Конгресса народа Абхазии было принято обращение ко всем политическим партиям и общественным движениям, текст которого гласит:
«Исполком Конгресса народа Абхазии (КНА) выражает обеспокоенность внутриполитическими процессами, проходящими в нашей стране.
Мы уважаем и поддерживаем выбор народа Абхазии, его приверженность демократическим ценностям и напоминаем, что необходимое условие реализации демократической власти – это общественное согласие.
Опыт новейшей истории Абхазии свидетельствует о том, что принцип многообразия мнений неукоснительно соблюдался нашим обществом. Каждый гражданин и каждая политическая сила реализовывала право свободно выражать своё мнение и волю.
Наш стратегический партнер и единственный международный гарант безопасности – Российская Федерация с 24 февраля 2022 г. проводит специальную военную операцию (СВО) по защите мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. 21 сентября 2022 г. президентом РФ В.В. Путиным объявлена частичная мобилизация в Вооруженные силы России.
Следует учитывать, что мобилизация в России объявлялась в 1914 и 1941 гг., т.е., перед Первой Мировой и Великой Отечественной войнами. Эти события, в совокупности с беспрецедентным давлением политического и экономического характера, в корне меняют международное положение дел, в частности, представляют непосредственную угрозу мирному существованию нашего народа.
Нисколько не сгущая красок и не желая нагнетать паники, хотим отметить, что всему многонациональному народу Абхазии следует задуматься о вопросах нашей общей безопасности.
Политические силы в Грузии не скрывают цели по реваншистскому покорению нашей страны. Мирный договор с ней так и не был подписан, несмотря на все усилия нашей и международной дипломатии.
В столь тяжелое время Исполком КНА считает своим долгом призвать к единению и сплоченности все политические и общественные силы нашей страны. В единстве сила!
Исполком КНА обращается ко всем политическим партиям и общественным движениям с призывом:
1. Консолидировано выразить общенародную поддержку действиям Российской Федерации в защиту государственного суверенитета.
2. На время проведения СВО воздержаться от проведения массовых политических мероприятий.
У нас одна Родина, одно Отечество! Одна судьба объединяет наш народ!
Сплотимся сегодня, в это непростое время и отстоим наше право на жизнь и процветание во имя будущего, во имя Апсны!»
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