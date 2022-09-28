ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Открывая встречу, спикер Лаша Ашуба поздравил присутствующих с Днем освобождения города Сухума и с наступающим праздником – Днем Победы и Независимости Республики Абхазия.

Депутаты Парламента Республики Абхазия провели встречу с представителями местных органов власти. Во встрече участвовали главы городов и районов республики, представители Минобороны, городских собраний, а также военных комиссариатов.

«Наша сегодняшняя встреча продиктована рядом обстоятельств, которые складываются у нашего стратегического партнёра – Российской Федерации. В этой ситуации мы тоже должны быть бдительны», – отметил он.

Спикер рассказал о состоявшемся на прошлой неделе заседании Совета безопасности республики. По итогам заседания при Кабинете министров создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки, которую возглавил вице-премьер Сергей Пустовалов.

Спикер также проинформировал о том, что 23 сентября в Парламенте состоялась встреча с руководством Минобороны, по итогам которой было принято решение о проведении встречи с руководителями городов и районов, чтобы более детально изучить вопросы их взаимодействия c главным оборонным ведомством страны.

На встрече поднимались многочисленные вопросы, в частности, касающиеся организации работы военных комиссариатов и их совместной деятельности с руководителями местных администраций и органов местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба Парламента.