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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Новости Среда, 28 сентября 2022 18:41
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Республики Абхазия провели встречу с представителями местных органов власти. Во встрече участвовали главы городов и районов республики, представители Минобороны, городских собраний, а также военных комиссариатов. 

Открывая встречу, спикер Лаша Ашуба поздравил присутствующих с Днем освобождения города Сухума и с наступающим праздником – Днем Победы и Независимости Республики Абхазия.

«Наша сегодняшняя встреча продиктована рядом обстоятельств, которые складываются у нашего стратегического партнёра – Российской Федерации. В этой ситуации мы тоже должны быть бдительны», – отметил он.

Спикер рассказал о состоявшемся на прошлой неделе заседании Совета безопасности республики. По итогам заседания при Кабинете министров создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки, которую возглавил вице-премьер Сергей Пустовалов.

Спикер также проинформировал о том, что 23 сентября в Парламенте состоялась встреча с руководством Минобороны, по итогам которой было принято решение о проведении встречи с руководителями городов и районов, чтобы более детально изучить вопросы их взаимодействия c главным оборонным ведомством страны.

На встрече поднимались многочисленные вопросы, в частности, касающиеся организации работы военных комиссариатов и их совместной деятельности с руководителями местных администраций и органов местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 28 сентября 2022 18:43

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