В МОСКВЕ ПРОШЛО ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В качестве эксперта в мероприятии приняла участие советник министра культуры Республики Абхазия, историк-архивист Милана Бжания. В своем выступлении она рассказала о значимости популяризации истории Абхазии за рубежом, которая послужит сохранению исторического наследия абхазского народа.

Москве на площадке Российского исторического общества прошло пленарное заседание на тему «Историческое просвещение в медиапространстве: актуальные вопросы и современные тенденции».

Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Москве на площадке Российского исторического общества прошло пленарное заседание на тему «Историческое просвещение в медиапространстве: актуальные вопросы и современные тенденции».

Бжания подчеркнула, что мероприятия такого уровня позволяют нам осветить молниеносную утрату историко-культурного наследия Абхазии в ходе грузино-абхазской войны 1992-1993 годы. Очень сложно оценить нанесенный в результате войны культурный ущерб Абхазии, так как утеряны десятки и сотни тысяч свидетельств ушедшей эпохи, запечатлевшие историю становления абхазской государственности. Поэтому перед нашим государством сегодня стоит вопрос восстановления утерянных документальных и культурных ценностей нашей страны.

Также на встрече шла речь о реконструкции фондов историко-культурного наследия, которая реализуется в рамках государственной политики Республики Абхазия.

Это процесс изучения государственной политики в сфере историко-культурного наследия, как наиболее значимой области, аккумулирующей в себе огромные объемы документальных свидетельств, обладание которыми позволяет пролить свет на степень достоверности уже известных данных, а также открыть пути поиска новых исторических фактов.

Одним из приоритетных направлений в этой работе, как отметил эксперт, является реконструкция историко-документальных фондов Абхазии по фондам Федеральных архивов РФ.

«В этом направлении Министерство культуры Абхазии реализовывает масштабный медиа проект по истории Абхазии по фондам российских архивов, который охватит период с античности по сегодняшний день. Актуальность данного проекта заключается в том, что на протяжении многих десятилетий со стороны грузинского государства идет процесс фальсификации истории Абхазии на мировых медиа-площадках. Данный проект позволит нам рассказать всему миру историю Абхазии на шести языках (абхазский, русский, английский, французский, арабский, турецкий), опираясь на исторические источники. Проект будет размещен на сайте Министерства культуры, на YouTube канале, также нас будут информационно сопровождать наши партнёры по все территории СНГ и мира», – отметила Милана Бжания.