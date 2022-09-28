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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ АЛЕКСАНДРОМ ЛУКАШЕНКО

Новости Среда, 28 сентября 2022 18:34
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ АЛЕКСАНДРОМ ЛУКАШЕНКО

Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Встреча состоялась на государственной даче в Пицунде. Приветствуя президента Беларуси, Аслан Бжания сказал: «Бзиала уаабеит, Александр Григори-ипа! Добро пожаловать, Александр Григорьевич! Вы для нас долгожданный и очень желанный гость».

Президент Абхазии напомнил о том, что в январе 1996 года на Совете глав государств – членов СНГ именно Александр Лукашенко высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии.

 

«Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии – это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду», – отметил Бжания.

Президент Абхазии выразил уверенность в том, что приезд президента Беларуси придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами.

«Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена. Добро пожаловать в Абхазию!» – сказал Бжания.

Александр Лукашенко поблагодарил Аслана Бжания за теплые слова.

«Ностальгия никогда не покидает нас. В далёкие времена, может быть в 25-27 лет я был на этой святой земле. Естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом Парламента. Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», – сказал Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией.

«У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано», – отметил Лукашенко.

Президент Беларуси предложил обсудить вопросы, как жить дальше, как укреплять отношения.

«Я человек опытный, много лет в политике. Поговорим, подумаем, как жить дальше. Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Я это помню еще с советских времён, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения», – подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что Беларусь и Россия согласовывают свои действия.

«Россия готова подставить свое плечо. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», – сказал он.

Президент Аслан Бжания подтвердил, что ситуация в мире очень сложная.

«Мы внимательно отслеживаем события, которые происходят в мире. Каждого гражданина Абхазии это волнует. Вы, наверное, знаете о том, что наши граждане воюют сегодня на Донбассе. Есть, к сожалению, и погибшие граждане Абхазии», – сказал Бжания.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 28 сентября 2022 18:40

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