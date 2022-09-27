ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ВЫЯВЛЕНО 466 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОВИД-19
Новости Вторник, 27 сентября 2022 19:39
Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. С 14 по 27 сентября в республике выявлено 466 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 17 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57814 человек.
В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 67 лет.
Зарегистрировано 694 летальных случая.
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