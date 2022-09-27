ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В рамках встречи состоялось подписание Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.



В ближайшее время будет запущен механизм упрощенного получения российского гражданства для граждан Республики Абхазия.