ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В СТОЛИЦЕ В ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

В праздничном мероприятии принял участие глава Администрации города Сухум Беслан Эшба. Мероприятие было приурочено к 29-летию освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии во время Отечественной войны народа Абхазии.

Перед началом представления ветеран ОВНА, заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе поздравил присутствующих с Днем освобождения Сухума и наступающим Днем Победы.

«Поздравляю всех горожан и гостей столицы с праздником. Мы сегодня отмечаем знаменательный день, который не так просто было приближать. Свободу родины отстаивали наши друзья, братья, сестры, отцы. Многие из них погибли во имя ратного дела. Не раз была предпринята попытка освобождения столицы во время Отечественной войны. Наступление, начавшееся в сентябре 1993 года, увенчалось успехом. Мы будем помнить всегда тех, кто не дожил до победного дня, и преклоняем головы перед их матерями, воспитавших храбрых защитников Отечества. В зале сидят матери погибших, ветераны войны – всем желаю крепкого здоровья и успехов», – сказал Автандил Сурманидзе.

Герой Абхазии Мзия Бейя во время войны была медсестрой, на ее счету десятки спасенных жизней.

«30 лет назад наша земля была в огне, ее орошали кровь защитников родины и слезы их родных – матери мгновенно седели, а отцы молча сносили боль потерь. Сегодня мы радуемся достигнутой победой. И наш долг быть едиными, как во время войны, и всегда быть готовыми к защите страны, но не только с оружием в руках, но и мирных сферах тоже требуется защита. Поздравляю с наступающим священным праздником – Днем победы», – сказала Мзия Бейя.

В течение полуторачасового театрализованного представления перед зрителями прошла история современной Абхазии – период с начала войны и до победы. Через историю двух влюбленных, в чьи планы вмешалась кровопролитная война, показаны основные этапы хроники военных действий – основные наступательные операции, помощь добровольцев, и долгожданная победа. Главные роли исполняли актеры Государственного молодежного театра Ахра Кварчия и Есма Шуген. Их появление на сцене перемежалось музыкальными номерами – певцы абхазской эстрады исполняли песни о войне и победе. А завершилось мероприятие песней, посвященной городу Сухум.

Об этом сообщает сайт столицы.