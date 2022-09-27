АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В ТУРЦИИ
Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с делегацией правления Федерации абхазских культурных центров Турции, в которую представляют Мурат Гюмющ Махария – председатель Федерации АКЦТ, Умит Атиле Атейба – председатель Консультативного Совета Федерации АКЦТ и Бюлет Ёзбели Авидзба – секретарь Консультативного Совета.
Во встрече приняли участие Вадим Харазия – председатель Госкомитета по репатриации, Ибрагим Авидзба – представитель Республики Абхазия в Турции.
Стороны обменялись мнениями по различным вопросам жизни абхазской турецкой диаспоры, социально-экономической ситуации в стране и международного положения вокруг Абхазии.
Александр Анкваб подробно рассказал соотечественникам о ситуации в связи с событиями на Украине.
«Наш союзник, Российская Федерация, вынуждена вести специальную военную операцию в целях денацификации Украины. В свое время такие же националисты из Украины воевали против Абхазии в составе грузинских войск. Наши отношения с Россией не позволяют Абхазии дистанцироваться от происходящих событий, именно поэтому абхазские добровольцы участвуют в военных действиях на Донбасе, и мы в меру своих возможностей поддерживаем Россию», – сказал премьер-министр на встрече.
Представители Федерации АКЦТ выразили благодарность властям Абхазии за проявляемое к диаспоре внимание и готовность к продолжению активных контактов с Родиной.
Об этом сообщает сайт правительства.
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