СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ «АБХАЗЧАЙ» ПЕРЕДАЕТСЯ В СОБСТВЕННОСТЬ СБЕРБАНКА АБХАЗИИ

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 октября 2009 года №180 «О порядке реализации, обмена, передачи, списания государственного имущества», а также в целях создания условий по погашению кредиторской задолженности Республиканского унитарного предприятия «Абхазчай», на основании рекомендаций ликвидационной комиссии Республиканского унитарного предприятия «Абхазчай», Министерству сельского хозяйства разрешено осуществить передачу в собственность Сбербанка Абхазии (ОАО) сельскохозяйственной техники.

Такое решение принято с целью погашения задолженности ООО «Абхазчай» перед указанной кредитной организацией, при условии подписания с ООО «Абхазчай» юридически обязывающего соглашения о зачете стоимости указанной сельскохозяйственной техники в счет погашения претензий к Республиканскому унитарному предприятию «Абхазчай».

Передачу сельскохозяйственной техники осуществить по цене не ниже оценочной (рыночной) стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Республики Абхазия.