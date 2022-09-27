КМ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров дал согласие Администрации Гагрского района на предоставление обществу с ограниченной ответственностью «Хомс» земельного участка площадью 0,23 га в г. Пицунда в постоянное пользование для строительства средства размещения гостиничного типа и о переводе земельного участка площадью 1,10 га в с. Псахара из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для предоставления гражданам для индивидуального-жилищного строительства и обслуживания жилых домов.