КМ ОДОБРИЛ ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ НА 2022-2024 ГОДЫ

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. Правительство одобрило План совместных мероприятий в области статистики на 2022-2024 годы Государственного комитета Республики Абхазия по статистике и Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации.