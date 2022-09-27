КМ ОДОБРИЛ ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ НА 2022-2024 ГОДЫ
Новости Вторник, 27 сентября 2022 18:10
Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. Правительство одобрило План совместных мероприятий в области статистики на 2022-2024 годы Государственного комитета Республики Абхазия по статистике и Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации.
Согласно плану совместных мероприятий будет осуществляться информационное обеспечение Государственного комитета Республики Абхазия по статистике нормативно-правовыми актами организации официального статистического учета в Российский Федерации; проведение консультаций по вопросам информационных и коммуникационных технологий; методическое обеспечение (документы) процессов информатизации и автоматизации; программное обеспечение для анализа массива данных бухгалтерской и статистической отчетности; проведение консультаций по вопросам проведения сельскохозяйственной переписи (финансовый механизм расчетов нагрузки, смета); консультации по вопросам административной статистики; консультации по подготовке проведения двустороннего сопоставления ВВП Республики Абхазии и Российской Федерации по данным за 2024 год; проведение консультаций по вопросам проведения переписи населения и др.
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