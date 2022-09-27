НАЗНАЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СОСТАВ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с частью 4 статьи 19 Закона Республики Абхазия от 4 декабря 1992 года «О благотворительной деятельности» и пунктом 4 Положения «О Сертификационной комиссии», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23 мая 1995 года №155 правительство назначило представителей исполнительной власти в состав сертификационной комиссии: