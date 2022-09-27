НАЗНАЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СОСТАВ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с частью 4 статьи 19 Закона Республики Абхазия от 4 декабря 1992 года «О благотворительной деятельности» и пунктом 4 Положения «О Сертификационной комиссии», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23 мая 1995 года №155 правительство назначило представителей исполнительной власти в состав сертификационной комиссии:
– Барциц А. Л. – министр юстиции Республики Абхазия (председатель);
– Амичба И. Ф. – заместитель министра финансов Республики Абхазия;
– Габлия М.В. – министр по налогам и сборам Республики Абхазия.
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