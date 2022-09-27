ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОГИБШЕМУ И РАНЕНЫМ ДОБРОВОЛЬЦАМ НА ДОНБАССЕ

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров принято Постановления о мерах социальной поддержки семье добровольца Киркинадзе Артура Беслановича, погибшего в ходе специальной военной операции в Донбассе.

Также установлено со дня его гибели в ходе специальной военной операции в Донбассе – ежемесячное пособие в размере 10 000 (десять тысяч) рублей на каждого ребенка до достижения им 18 лет, учащихся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений до достижения ими возраста 23 лет.

Правительство установило единовременную выплаты Авидзба Алиасу Виталиевичу, добровольцу, раненному в ходе специальной военной операции в Донбассе в размере 500 тысяч рублей.

Также в размере 500 тысяч рублей установлена единовременная выплата Адлейба Нарсоу Демьяновичу, добровольцу, раненному в ходе специальной военной операции в Донбассе.