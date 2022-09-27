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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОГИБШЕМУ И РАНЕНЫМ ДОБРОВОЛЬЦАМ НА ДОНБАССЕ

Новости Вторник, 27 сентября 2022 18:06
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОГИБШЕМУ И РАНЕНЫМ ДОБРОВОЛЬЦАМ НА ДОНБАССЕ

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров принято Постановления о мерах социальной поддержки семье добровольца Киркинадзе Артура Беслановича, погибшего в ходе специальной военной операции в Донбассе.

Семье А.Б. Киркинадзе установлена  единовременная  социальная   выплата   в размере 1 000 000 рублей.

Также установлено со дня его гибели в ходе специальной военной операции в Донбассе – ежемесячное пособие в размере 10 000 (десять тысяч) рублей на каждого ребенка до достижения им 18 лет, учащихся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений до достижения ими возраста 23 лет.

Правительство установило единовременную выплаты Авидзба Алиасу Виталиевичу, добровольцу, раненному в ходе специальной военной операции в Донбассе в размере 500  тысяч рублей.

Также в размере 500 тысяч рублей  установлена единовременная выплата Адлейба Нарсоу Демьяновичу, добровольцу, раненному в ходе специальной военной операции в Донбассе.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 27 сентября 2022 18:19

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