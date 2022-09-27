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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АБХАЗФЕДА

Новости Вторник, 27 сентября 2022 18:03
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АБХАЗФЕДА

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции – председателем Федерации Абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед) Муратом Махария, главой Совета старейшин абхазской диаспоры Турции Емитом Атейба и его заместителем Билентом Авидзба.

Во встрече участвовали руководитель Администрации Президента Джансух Нанба, полномочный представитель Республики Абхазия в Турции Ибрагим Авидзба, его помощник Джансух Лазба, председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харазия.

Приветствуя гостей, Аслан Бжания сказал: «Добро пожаловать братья! Я рад нашей встрече. Сегодня большой праздник – День освобождения Сухума. Мы рады тому, что наши братья, живущие в Турции, не теряют своих связей с Родиной, а, наоборот, стараются их всячески укреплять».

Президент предложил гостям обсудить, что нужно сделать для укрепления связей между абхазской диаспорой и исторической Родиной. Глава государства выразил готовность ответить на вопросы, волнующие соотечественников в Турции.

Глава Совета старейшин абхазской диаспоры Турции Емит Атейба передал Президенту поздравления с Днем освобождения Сухума и предстоящим Днем Победы и Независимости от имени всех абхазов, живущих в Турции. «Мы очень рады встрече с Вами. Абхазы, живущие в Турции, просили нас передать Вам привет и поздравления с праздником. У нас есть вопросы, которые мы хотим обсудить с Вами, и мы надеемся на конструктивный диалог», – сказал Атейба.

На встрече шла речь об оформлении абхазского гражданства абхазам, живущим в Турции, об открытии Сухумского аэропорта, о трудностях с посещением Абхазии, и в частности о резком повышении цен на авиабилеты.

Делегация абхазской диаспоры озвучила ряд проблем, с которыми они сталкиваются в Турции. «В последнее время наши соотечественники испытывают трудности с авиабилетами. Они резко подорожали. Те, кто имеют абхазское гражданство, могут без визы приехать сюда. Те же, у кого нет абхазских паспортов, должны получить визу, а это создает дополнительные сложности. Который год ведётся речь о пассажирском морском сообщении между Абхазией и Турцией, но, к сожалению, пока что не удается решить этот важный вопрос», – сказал полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.

Был также затронут вопрос госдачи «Пицунда», вокруг которого в последнее время возникло много разных суждений.

Президент детально изложил реальное положение вещей и особо подчеркнул, что никакой речи о продаже земли нет и идти не может. «Главным предметом соглашения является передача в собственность зданий и сооружений, расположенных на этой территории»,- отметил он.

Представители абхазской диаспоры, в свою очередь выразили полную поддержку политического курса президента Аслана Бжания, включая вопрос ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность РФ имущественного комплекса госдачи Пицунда.

Представители Абхазфеда выразили недоумение тем, что этот вопрос чрезмерно политизируется и напомнили о том, что еще при президенте Сергее Багапш в Турции соотечественникам навязывалось мнение о том, что «Абхазию хотят продать».

Гости поблагодарили главу государства за теплый прием и выразили надежду на то, что президент посетит Турцию.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 27 сентября 2022 18:18

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