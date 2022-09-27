ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА В ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Поздравляю вас с Днем освобождения Сухума.

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил граждан республики с Днем освобождения столицы от войск госсовета Грузии. В поздравлении говорится:

27 сентября 1993 года Абхазская армия водрузила государственный флаг над столицей нашей Родины. Эта дата занимает особое место в наших сердцах. Подвиг освободителей бессмертен.



Благодаря вашему мужеству, храбрости и самоотверженности сегодня Абхазия идет по пути развития как независимое государство. Мы преклоняемся перед памятью павших. Их имена навеки вписаны в историю Абхазии.



Дорогие соотечественники! В этот праздничный день хочу пожелать вам мира и благополучия, а нашей столице – процветания».