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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ СУХУМЦЕВ С 29-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ

Новости Вторник, 27 сентября 2022 11:02
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БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ СУХУМЦЕВ С 29-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поздравил с 29-ой годовщиной освобождения столицы:

«Дорогие сухумцы и жители городов и районов нашей страны!

Поздравляю вас с днем освобождения Сухума!

29 лет назад столица Абхазии, которая была в осаде 407 дней, была освобождена от грузинских войск.

Каждый из вас приближал этот день – день возвращения в родной город, не только для жителей Сухума, но и для каждого гражданина Абхазии.

Операция по освобождению столицы продолжалась 12 дней. Шли ожесточенные бои за каждую улицу, каждый переулок и здание. Враги понимали, что потеряв Сухум, они проиграют войну.

Нашим бойцам удалось вытеснить 12-тысячную группировку противника.

27 сентября 1993 года на здании Совмина был водружен флаг Республики Абхазия. Столица нашей Родины была освобождена. Операцией командовали министр обороны Абхазии, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генштаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Сергей Дбар.

Мы не забудем подвиг воинов, ценою своих жизней приблизивших Победу. Это были наши братья, друзья, одноклассники, соседи. Вечная им память.

Мы не должны забывать цену Свободы, и цель должна быть одна – процветание нашей страны.

С Днем освобождения Сухума!

С Днем Победы!»

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 27 сентября 2022 11:05

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