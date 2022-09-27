БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ СУХУМЦЕВ С 29-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ
Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поздравил с 29-ой годовщиной освобождения столицы:
«Дорогие сухумцы и жители городов и районов нашей страны!
Поздравляю вас с днем освобождения Сухума!
29 лет назад столица Абхазии, которая была в осаде 407 дней, была освобождена от грузинских войск.
Каждый из вас приближал этот день – день возвращения в родной город, не только для жителей Сухума, но и для каждого гражданина Абхазии.
Операция по освобождению столицы продолжалась 12 дней. Шли ожесточенные бои за каждую улицу, каждый переулок и здание. Враги понимали, что потеряв Сухум, они проиграют войну.
Нашим бойцам удалось вытеснить 12-тысячную группировку противника.
27 сентября 1993 года на здании Совмина был водружен флаг Республики Абхазия. Столица нашей Родины была освобождена. Операцией командовали министр обороны Абхазии, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генштаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Сергей Дбар.
Мы не забудем подвиг воинов, ценою своих жизней приблизивших Победу. Это были наши братья, друзья, одноклассники, соседи. Вечная им память.
Мы не должны забывать цену Свободы, и цель должна быть одна – процветание нашей страны.
С Днем освобождения Сухума!
С Днем Победы!»
Об этом сообщает сайт столицы.
Последнее от Super User
- БОРЦЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
- В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ДВУХ ГРАЖДАН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
- 29 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА ОТ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ
- С 27 СЕНТЯБРЯ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗРЕНИЯ
- В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РАЗРАБОТКУ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ