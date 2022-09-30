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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЕ

Новости Пятница, 30 сентября 2022 11:43
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В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 30 сентября. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают 29-ю годовщину Победы в Отечественной войне 1992 – 1993 гг.

Утром в Парк Славы в Сухуме почтить память погибших пришли их родные и близкие, представительницы Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», матери добровольцев, участники Отечественной войны народа Абхазии, руководители республики, депутаты парламента и члены правительства, представители политических партий и общественных организаций, абхазской диаспоры из Турции, казачества, духовенства, школьники.

Люди шли нескончаемым потоком возложить венки и букеты цветов к Мемориалу, воздвигнутому в память о павших воинах Абхазской армии.

По завершении церемонии возложения состоялось прохождение сводных парадных расчетов военнослужащих Минобороны Абхазии.

В 12:10 состоится возложение цветов к мемориалу первого Президента РА Владислава Ардзинба в селе Эшера Сухумского района. 

В 13:20 – возложение цветов к мемориалу второго Президента РА Сергея Багапша в селе Джгярда Очамчырского района. 

В 15:00​ стартует велопробег, посвященный празднованию Дня Победы. Маршрут: пр-т Леона, 17 (от здания Администрации города Сухум) до мемориала ​ В. Ардзинба (с. Нижняя Эшера) и обратно.

В 18:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится праздничный концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия;

В 20:00 на площади им. С. Багапш праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады.

Памятные мероприятия проводятся по всей Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 30 сентября 2022 11:56

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