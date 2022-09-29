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Абхазия Информ

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ХУДОЖНИК-КЕРАМИСТ ВАЛЕНТИНА ХУРХУМАЛ

Новости Четверг, 29 сентября 2022 17:55
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УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ХУДОЖНИК-КЕРАМИСТ ВАЛЕНТИНА ХУРХУМАЛ

Сухум. 29 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове выразил соболезнование родным и близким в связи с уходом из жизни художницы-керамиста, лауреата Государственной премии им.Д.И.Гулиа, члена Союза художников Абхазии, лауреата премии Министерства культуры Республики Абхазия «Лучший художник года», народного художника Республики Абхазия Валентины Исмаиловны Хурхумал.

В соболезновании, в частности, отмечается:

«Валентина Исмаиловна внесла неоценимый вклад в становление и развитие изобразительного искусства Абхазии, а также в воспитание подрастающего поколения нашей страны. Отдельных слов признательности заслуживает и педагогическая деятельность – она щедро делилась секретами мастерства с молодежью, чем снискала любовь и непререкаемое уважение учеников. Ее яркое и многогранное творчество навсегда останется в сердцах коллег, родных и близких».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 29 сентября 2022 17:57

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