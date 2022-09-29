УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ХУДОЖНИК-КЕРАМИСТ ВАЛЕНТИНА ХУРХУМАЛ

«Валентина Исмаиловна внесла неоценимый вклад в становление и развитие изобразительного искусства Абхазии, а также в воспитание подрастающего поколения нашей страны. Отдельных слов признательности заслуживает и педагогическая деятельность – она щедро делилась секретами мастерства с молодежью, чем снискала любовь и непререкаемое уважение учеников. Ее яркое и многогранное творчество навсегда останется в сердцах коллег, родных и близких».