УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ХУДОЖНИК-КЕРАМИСТ ВАЛЕНТИНА ХУРХУМАЛ
Сухум. 29 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове выразил соболезнование родным и близким в связи с уходом из жизни художницы-керамиста, лауреата Государственной премии им.Д.И.Гулиа, члена Союза художников Абхазии, лауреата премии Министерства культуры Республики Абхазия «Лучший художник года», народного художника Республики Абхазия Валентины Исмаиловны Хурхумал.
В соболезновании, в частности, отмечается:
«Валентина Исмаиловна внесла неоценимый вклад в становление и развитие изобразительного искусства Абхазии, а также в воспитание подрастающего поколения нашей страны. Отдельных слов признательности заслуживает и педагогическая деятельность – она щедро делилась секретами мастерства с молодежью, чем снискала любовь и непререкаемое уважение учеников. Ее яркое и многогранное творчество навсегда останется в сердцах коллег, родных и близких».