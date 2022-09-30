ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 30 сентября. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил всех соотечественников, в первую очередь ветеранов, с Днем Победы и Независимости.

Я поздравляю вас с самым главным праздником для нашего многонационального народа – Днем Победы и Независимости!

413 тяжелых и страшных дней шла Отечественная война народа Абхазии. Мы потеряли лучших сыновей и дочерей нашей Родины.

Невозможно ни измерить, ни оценить подвиг защитников Апсны. Благодаря героям, нашим бесстрашным воинам Абхазия была спасена от геноцида и истребления.

Бок о бок с абхазами сражались представители разных народов, на защиту Отечества встали наши соотечественники – потомки махаджиров. Отдельно хочу выделить добровольцев из Северного Кавказа. Абхазия всегда будет помнить мужественный поступок братьев адыгов, кабардинцев, черкесов, абазин, чеченцев, осетин, ингушей, дагестанцев и представителей других народов. Ваши бесстрашие и отвага сыграли решающую роль в приближении победы Абхазии над грузинским фашизмом.

В рядах Абхазской армии бесстрашно сражались казаки Юга России, добровольцы из других регионов России, славные сыны Донбасса и Приднестровья.

День Победы – это праздник со слезами на глазах. Мы вспоминаем наших родных и близких, павших смертью храбрых ради будущих поколении.

Мы навеки в долгу у тех, кто ценой своих жизней освободил нашу Родину. Сейчас мы, как никогда, должны объединиться во имя процветания Абхазии. Только все вместе мы обязательно достигнем главной цели – уверенного будущего и благополучия нашего народа.

Дорогие соотечественники! В этот праздничный день желаю вам мира, добра, благополучия!

С Днем Победы и Независимости!

Шьардаамҭа Аԥсынра!

Президент А. Г. Бжания

Сухум, 30 сентября 2022 года.