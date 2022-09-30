АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК, КОГДА РАДОСТЬ И ГЛУБОКАЯ ПЕЧАЛЬ ТЕСНО ПЕРЕПЛЕТЕНЫ

День Победы – это всегда праздник, когда радость и глубокая печаль тесно переплетены. Путь к нему и для нас был чрезвычайно сложным, жертвенным.

Дорогие соотечественники, поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем Победы и независимости!

За свободу, независимость, за право на само существование народа погибли тысячи достойнейших сынов и дочерей Абхазии, добровольцы - наши братья из Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Карачаево-Черкессии, Республики Южная Осетия и Северной Осетии, Адыгеи, российское казачество. На помощь Отечеству пришла зарубежная диаспора. Глубоко чтим память о них и всегда будем ее охранять.

Вместе с тяжелыми для всех нас потерями война принесла масштабные разрушения. Но цели были достигнуты: не сломленный народ победил, а в 2008 году Российская Федерация признала нашу независимость. Россия и сегодня оказывает нам неоценимую помощь и поддержку. Помним об этом и дорожим нашими отношениями.

Сердечно поздравляю матерей и отцов, воспитавших героических защитников Отечества. Поздравляю ветеранов, медиков, спасавших под обстрелами своих воинов-братьев, тружеников тыла. Без этого единства страна не смогла бы выйти победительницей из тяжелой войны.

Мы обязательно добьемся и новых успехов в укреплении государственности, его устойчивом развитии во имя будущих поколений.

Желаю всем мира, здоровья и благополучия!

С уважением, Александр Анкваб,

Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум. 30 сентября 2022 года