ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Сухум. 30 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
«Признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области», – говорится в указе, касающемся этого региона.
Соответствующий текст и в указе о независимости Херсонской области от Украины. Документы вступают в силу со дня подписания, то есть это уже произошло сегодня. Это техническая процедура, необходимая для принятия двух регионов в состав России.
В указах подчёркивается, что решение признать независимость областей принято «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права». Россия тем самым «признала и подтвердила принцип равноправия и самоопределения народов, закреплённый в Уставе Организации Объединённых Наций» с учётом волеизъявления народов Запорожской и Херсонской областей на состоявшихся референдумах.
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