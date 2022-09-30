ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Соответствующий текст и в указе о независимости Херсонской области от Украины. Документы вступают в силу со дня подписания, то есть это уже произошло сегодня. Это техническая процедура, необходимая для принятия двух регионов в состав России.

В указах подчёркивается, что решение признать независимость областей принято «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права». Россия тем самым «признала и подтвердила принцип равноправия и самоопределения народов, закреплённый в Уставе Организации Объединённых Наций» с учётом волеизъявления народов Запорожской и Херсонской областей на состоявшихся референдумах.