ПОДПИСАН ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ К РОССИИ

Сухум. 30 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации – Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Вместе с ним свои подписи поставили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также главы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.