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Абхазия Информ

ПОДПИСАН ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ К РОССИИ

Новости Пятница, 30 сентября 2022 16:19
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ПОДПИСАН ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ К РОССИИ

Сухум. 30 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации – Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Вместе с ним свои подписи поставили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также главы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

«Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. – сказал Путин. – Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей».

Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом. В зале помимо президента и глав четырех регионов присутствовали депутаты, сенаторы и общественные деятели.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все – люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда», – сказал Путин.

Он призвал Киевские власти немедленно остановить огонь, «ту войну, которую он (Киев) развязал еще в 2014 году», и вернуться за стол переговоров.

«Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа Донецке, Луганске, Запорожье м Херсоне. Он сделан, Россия его не предаст», – добавил президент.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 30 сентября 2022 16:26

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