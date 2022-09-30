ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДАНИЭЛЯ ОРТЕГА С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
Сухум. 30 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега поздравил президента Абхазии Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости.
«По торжественному случаю празднования 29-й годовщины Независимости, которая отмечается 30 сентября, мы с гордостью выражаем от имени народа и правительства примирения и национального единства Республики Никарагуа и от себя лично искренние поздравления Вам, Вашему Правительству и братскому народу Республики Абхазия.
В эту памятную и историческую дату мы отмечаем мужество Абхазского народа, который в полной мере осуществляет свое священное право на самоопределение, национальный суверенитет и независимость и вновь подтверждаем нашу неизменную приверженность дальнейшему укреплению уз дружбы, солидарности и братского сотрудничества, которые объединяют и укрепляют наши народы и Правительства», – говорится в поздравительном адресе президента Никарагуа.
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