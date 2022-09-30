АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКУЮ И ХЕРСОНСКУЮ ОБЛАСТИ С ПРИНЯТИЕМ В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 30 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, Гглву Администрации Запорожской области Евгения Балицкого и главу Администрации Херсонской области Владимира Сальдо с подписанием договоров о принятии в состав Российской Федерации.

«Сегодня, когда Абхазия отмечает День Победы и Независимости, день, когда была восстановлена историческая справедливость на нашей земле, мы с большой радостью восприняли событие, произошедшее в Москве - подписание договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Дорогие друзья! Сегодня мы являемся свидетелями торжества исторической справедливости на вашей земле. Мы радуемся вместе с вами. Несмотря на всевозможные провокации, зачастую рискуя своими жизнями, вы в едином стремлении жить вместе с Россией выразили свою волю на референдумах. Единство духа жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сломить невозможно.

Поздравляю вас от всего сердца! Желаю вам мира, благополучия и процветания!» – отмечается в поздравлении президента Абхазии.