ЗАВЕРШЕНЫ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ
Сухум. 2 октября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня завершились мультимодальные перевозки курортного сезона 2022 года в Абхазию. Финальный рейс отправился в 16:00 из Сухума в Сочи. Мультимодальные перевозки по «единому» билету осуществлялись от аэропорта и железнодорожного вокзала Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
В 2022 году «единым» билетом на данном направлении воспользовались более 4 тыс. пассажиров, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Лидирующими направлениями стали Пицунда – примерно 48 % пассажиров, и Гагра – 28 % пассажиров. Основная масса людей отправлялась в Абхазию с железнодорожного вокзала Адлера – 93% пассажиров.
Мультимодальные пассажирские перевозки по «единому» билету в Абхазию осуществляются с 2017 года. Всего за этот период перевезено более 12 тыс. пассажиров.
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