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Абхазия Информ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ МОЛОЧНЫМ ФЕРМАМ ЧЕРЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОРМА ДЛЯ КОРОВ

Новости Воскресенье, 02 октября 2022 17:07
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ МОЛОЧНЫМ ФЕРМАМ ЧЕРЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОРМА ДЛЯ КОРОВ

Сухум. 2 октября 2022. Абхазия-Информ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН), в рамках проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», финансируемого Швейцарским агентством развития и сотрудничества продолжает оказывать поддержку местным молочным фермерам, направленную на улучшение качества молочной продукции. В настоящее время в рамках проекта реализуется раздача 12,5 тонн корма для молочных коров по всем регионам Абхазии. В этом году это уже вторая раздача.

Всего ФАО осуществила раздачу 32,5 тонн корма более 320 фермерам в Абхазии.

Данный вид корма был специально разработан для молочных коров и отличается своим высоким качеством. Изначально специалист ФАО провел опыт с этой комбинацией кормов в партнерстве с фермером в Абхазии. За 2 недели, в ходе которых молочных коров кормили этой смесью, удой молока увеличился на 60%. После раздачи местные фермеры подтвердили аналогичные результаты, отмечая: «Правильное кормление способствует лучшей лактации, а также улучшению здоровья коров», сказала одна из наших фермеров Мархулия Лейла из села Гал.

«С увеличением производства продукции у меня появится возможность охватить больше покупателей», сказала наш фермер Амичба Мадонна из села Мярхаул.

В сентябре 125 фермеров-участников Полевой школы фермеров начали получать по 100 килограмм корма. Ранее в этом году раздача корма помогла 200 фермерам Абхазии повысить удой молочных коров в два раза.

С 2020 года, ФАО и «ООН-Женщины» реализуют совместный проект «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», который позволяет женщинам фермерам расширить свои экономические возможности путем улучшения производительности молока и производства новых видов сыра. По всей Абхазии были созданы 20 демонстрационных ферм, в которых специалисты ФАО проводят обучение и оказывают техническую поддержку.

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