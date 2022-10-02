ГОСАНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В XXI МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ «МИР КАВКАЗУ»

Сухум. 2 октября 2022. Абхазия-Информ. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Республики Абхазия примет участие в XXI Международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу» в Ростове.

Фестиваль «Мир Кавказу» – это возрождение и сохранение национальных традиций, обрядов и обычаев, возможность сплотить и объединить представителей разных регионов и народов разных национальностей. Фестиваль развивает и углубляет культурные связи, сближает культуры народов Юга России. Проведение фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» имеет огромное значение для укрепления дружбы и добрососедских отношений.