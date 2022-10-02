КОМАНДА ИЗ НОВОСИБИРСКА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД ВЕТЕРАНОВ
Сухум. 2 октября 2022. Абхазия-Информ. Сухуме завершился IX Открытый республиканский турнир по баскетболу среди мужских команд ветеранов, приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Турнир проходил по круговой системе в течение пяти дней в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр (парк имени Надежды Курченко). В нем приняли участие команды из Абхазии, Новосибирска, Волгограда, Черкесска, Новороссийска и Славянска-на-Кубани.
По итогам турнира первое место заняла команда из Новосибирска, второе место у спортсменов из Новороссийска, третье место заняла команда из Волгограда, абхазские баскетболисты на четвертом месте.
Лучшими игроками турнира были признаны Александр Авдиюк (Новосибирск), Артем Коваль (Новороссийск), Сергей Горцунов (Волгоград) и Александр Лебедь (Абхазия).
Соревнования организованы Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту Федерацией баскетбола Абхазии.
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