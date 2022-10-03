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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ ПУСТОВАЛОВЫМ

Новости Понедельник, 03 октября 2022 19:34
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Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с председателем рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в республике вице-премьером Сергеем Пустоваловым.

Сергей Пустовалов проинформировал главу государства о той работе, которая на данном этапе уже проведена соответствующими структурами. Во встрече участвовал руководитель Администрации президента Джансух Нанба.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 03 октября 2022 19:37

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