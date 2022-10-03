АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ ПУСТОВАЛОВЫМ

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с председателем рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в республике вице-премьером Сергеем Пустоваловым.

Сергей Пустовалов проинформировал главу государства о той работе, которая на данном этапе уже проведена соответствующими структурами. Во встрече участвовал руководитель Администрации президента Джансух Нанба.

Об этом сообщает сайт президента.