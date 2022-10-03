АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ ПУСТОВАЛОВЫМ
Новости Понедельник, 03 октября 2022 19:34
Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с председателем рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в республике вице-премьером Сергеем Пустоваловым.
Сергей Пустовалов проинформировал главу государства о той работе, которая на данном этапе уже проведена соответствующими структурами. Во встрече участвовал руководитель Администрации президента Джансух Нанба.
Об этом сообщает сайт президента.