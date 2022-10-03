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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРИБЫЛА С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В МОСКВУ

Новости Понедельник, 03 октября 2022 19:37
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРИБЫЛА С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В МОСКВУ

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. В Москву с официальным визитом прибыла делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба. В составе парламентской делегации Абхазии: заместитель спикера Астамур Аршба, заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Демур Гогия, член комитета по государственно-правовой политике Инар Гицба, руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.

В аэропорту Шереметьево абхазскую делегацию встретил заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов.

Как сообщил Вадим Бжания, в соответствии с программой визита запланированы официальные встречи спикера Лаши Ашуба с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.

После встречи в аэропорту, по приглашению спикера Парламента РА заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов и члены абхазской делегации посетили 62-ю встречу Московской абхазской диаспоры, посвященную Дню Победы и Независимости Республики Абхазия. Официальный визит парламентской делегации Абхазии продлится до 6 октября.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 03 октября 2022 19:39

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