НА ГАСТРОЛИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. 4 и 5 октября в Абхазской государственной филармонии им. Р.Д.Гумба (г.Сухум) состоятся выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Легендарный коллектив представит праздничную программу «Моисеевцам-85», посвященную юбилею уникального ансамбля и включающую в себя произведения в постановке Игоря Моисеева, созданные Мастером в разные периоды его творчества и ставшие мировой классикой. Выступления в Абхазии открывают юбилейный гастрольный тур коллектива по России и зарубежным странам.

Каждое выступление ансамбля Игоря Моисеева проходит с неизменным аншлагом. Зрители и профессионалы отмечают виртуозное исполнение, отточенную технику и эмоциональную выразительность танцовщиков, которые удивительно талантливо передают неповторимый колорит самобытной многонациональной российской культуры и разных стран мира. 10 февраля 2022 года Балету Игоря Моисеева исполнилось 85 лет

Гастрольный тур прославленного коллектива по России и зарубежным странам с юбилейной программой «Моисеевцам-85» стал возможным благодаря поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», который на протяжении многих лет выступает партнером ансамбля, ставшего частью культурного наследия страны.

Билеты доступны в кассах Абхазской филармонии, а также у билетных агентов.

Стоимость билетов – от 1000 руб.

Гастроли в г. Сухум организованы при участии Министерства культуры Республики Абхазия.

Справка о коллективе

В 1937 году солист балета Большого театра Игорь Александрович Моисеев при поддержке Правительства создал первый в мире профессиональный ансамбль народного танца, известный всем как Балет Игоря Моисеева. Это уникальная хореографическая труппа, в репертуаре которой бережно сохраняются сценические шедевры великого балетмейстера.

Игорь Моисеев, соединив грамоту классического танца с фольклором, создал новый жанр, до него не входивший в перечень видов хореографического искусства – жанр народно-сценического танца. Он называл его пластическим портретом народа, немой поэзией, зримой песней. Ансамбль Игоря Моисеева внёс выдающийся вклад в дело сближения народов, в дело мира, в то, что мы называем художественной цивилизацией.

В 1943 году, в самое тяжелое для нашей страны время, Игорь Моисеев при поддержке Правительства создает первую в мире профессиональную Школу-студию народного танца при ансамбле, чтобы на месте готовить молодых артистов.

Рядом с названием «Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева» вот уже 85 лет журналисты и репортеры повторяют слово «первый», и это – не случайно. Балет Игоря Моисеева первым выстроил культурные мосты между СССР, странами Европы, Азии, Африки, северной и южной Америки, Австралии. Его называют дипломатом от культуры: он говорит на международном языке, понятном каждому – моисеевском языке народного танца. Ансамбль первым среди ансамблей народного танца удостоен звания академического (1967г.). Ансамбль первым награжден Орденом Дружбы народов (1987г.), в 2011 году ГААНТ удостоен Диплома и Медали ЮНЕСКО «Пять континентов», в 2015-м указом Президента Российской Федерации отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

Философия Игоря Моисеева – это философия добра, философия первенства: всегда быть впереди, сближать людей разных национальностей, рас и вероисповеданий.

«Сегодня шедевры Игоря Моисеева, признанные во всем мире, танцует уже седьмое поколение моисеевцев, сохраняя и продолжая все традиции, заложенные Мастером! Всё вокруг вроде бы устаревает, требует обновления, а у Игоря Моисеева – вневременное, уникальное восприятие мира, сложившееся в палитру, какой не найти ни у одного хореографа», – говорит художественный руководитель-директор ГААНТ имени Игоря Моисеева, народная артистка России Елена Щербакова.