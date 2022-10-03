АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ КАЛМЫКИИ БАТУ ХАСИКОВЫМ

На встрече обсуждались различные аспекты взаимного сотрудничества в различных сферах.



Глава государства отметил, что у Абхазии всесторонние контакты с Российской Федерацией.

В данном контексте установление близких отношений, в том числе экономических, дружественных и культурных отношений с субъектами Российской Федерации вполне соответствует нашим интересам», – сказал А.Бжания.



В свою очередь глава Калмыкии поблагодарил Аслана Бжания за встречу и теплый прием.



«Уважаемый Аслан Георгиевич, с огромной радостью и большой честью нахожусь у Вас в Республике Абхазия. Я уже успел ознакомиться с историей и культурой Абхазии. У меня даже родилась такая формулировка, что Республика Абхазия – это хранитель истории, которая ассоциируется именно с победой, что сейчас особенно важно», – сказал Б. Хасиков.



Глава Калмыкии отметил, что целью его визита в Абхазию является налаживание с республикой сотрудничества в сфере туризма, образования, сельского хозяйства.

«Я внимательно слежу за тем, как Вы тесно коммунициируете с разными регионами России, с нашим федеральным центром. У вас очень много планов и с точки зрения таких отраслей как туризм, логистика, сельское хозяйство, образование», – сказал Б.Хасиков, отметив, что приехал в Абхазию с рядом предложений.



Глава государства подчеркнул, что руководство республики приветствует данные инициативы и заинтересовано в налаживании связей.



Аслан Бжания и Бату Хасиков также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.



По итогам встречи Бжания и Хасиков обменялись памятными подарками.