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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ КАЛМЫКИИ БАТУ ХАСИКОВЫМ

Новости Понедельник, 03 октября 2022 19:50
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ КАЛМЫКИИ БАТУ ХАСИКОВЫМ

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

«Ҳаҭыр зқәу Баҭу Сергеи-иԥа, бзиала уаабеит! Дорогой Бату Сергеевич, добро пожаловать в Абхазию. Мы рады встретить  Вас  на нашей земле», – сказал Аслан Бжания, приветствуя гостя.

На встрече обсуждались различные аспекты взаимного сотрудничества в различных сферах.

Глава государства отметил, что  у Абхазии всесторонние контакты с Российской Федерацией.

В данном контексте установление близких отношений, в том числе  экономических, дружественных и культурных отношений с субъектами Российской Федерации вполне    соответствует нашим интересам», – сказал А.Бжания.

В свою очередь глава Калмыкии поблагодарил Аслана Бжания за встречу и теплый прием.

«Уважаемый Аслан Георгиевич, с огромной радостью и большой честью нахожусь у Вас в Республике Абхазия. Я уже успел ознакомиться с историей и культурой Абхазии.  У меня даже родилась такая формулировка, что  Республика Абхазия – это хранитель  истории, которая ассоциируется именно с победой, что  сейчас особенно важно», – сказал Б. Хасиков.

Глава Калмыкии отметил, что целью его визита в Абхазию является налаживание с республикой сотрудничества в сфере туризма, образования, сельского хозяйства.

«Я внимательно слежу за тем, как Вы тесно коммунициируете  с разными регионами России, с нашим федеральным центром. У  вас очень много планов и с точки зрения таких отраслей как туризм, логистика, сельское  хозяйство,  образование», – сказал  Б.Хасиков, отметив, что приехал в Абхазию с рядом предложений.  

Глава государства подчеркнул, что руководство республики приветствует данные инициативы и заинтересовано в налаживании связей. 

Аслан Бжания и Бату Хасиков также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

По итогам встречи Бжания и Хасиков обменялись памятными подарками.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 03 октября 2022 19:55

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