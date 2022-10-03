НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» III СТЕПЕНИ

За весомый вклад в развитие футбола Абхазии, пропаганду физической культуры и спорта орденом «Ахьдз-Апша» III степени награжден заслуженный тренер Абхазии, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия Юрий Логуа.

За высокий профессионализм, вклад в развитие бокса в Абхазии, воспитание подрастающего поколения орденом «Ахьдз-Апша» III степени награжден президент Федерации бокса города Пицунды, судья всероссийской и международной категории Валериян Арлан.

За выдающиеся спортивные достижения, вклад в развитие бокса в Абхазии, пропаганду физической культуры и спорта орденом «Ахьдз-Апша» III степени награжден мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы среди кадетов по боксу, президент Федерации бокса Республики Абхазия Давид Аршба.

Мастер спорта международного класса, чемпион России, Европы и мира, главный тренер сборной Республики Абхазия по боксу Аслан Ахба удостоен государственной награды за высокие спортивные достижения, вклад в развитие бокса в Абхазии и воспитание подрастающего поколения.

Указы о награждении были подписаны президентом Абхазии Асланом Бжания 3 октября.