ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ РФ В РА МИХАИЛОМ ШУРГАЛИНЫМ

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между двумя государствами.

Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, советник-посланник Посольства России в Абхазии Максим Литвинов.