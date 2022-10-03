ОБЪЯВЛЕН ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве в октябре-декабре 2022 года граждан Республики Абхазия на военную службу.
С 1 октября по 31 декабря 2022 года в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.
Согласно указу, военнослужащих, срок военной службы которых по призыву истек, будут уволены.
Кабинету Министров, администрациям районов и города Сухум поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Республики Абхазия.
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