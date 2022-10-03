ОБЪЯВЛЕН ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве в октябре-декабре 2022 года граждан Республики Абхазия на военную службу.

С 1 октября по 31 декабря 2022 года в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.