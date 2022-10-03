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Абхазия Информ

ЮНАРМЕЙЦАМ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ПОКАЗАЛИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ПОИСК»

Новости Понедельник, 03 октября 2022 21:01
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ЮНАРМЕЙЦАМ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ПОКАЗАЛИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ПОИСК»

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Юнармейцам в Приднестровье показали документальный фильм «Поиск» – о работе абхазских курсантов, занимающихся поиском узников фашистских концлагерей из Абхазии и их родных. Показ фильма прошёл в Доме офицеров Российской армии в Тирасполе.

Содействие в организации мероприятия было оказано заместителем председателя КСОРС Абхазии, руководителем ЦПРГ Еленой Жилинской и руководителем БФ «Дари добро» Светланой Приваловой – участниц программы «Женщина-лидер», реализуемой мастерской управления «Сенеж» и АНО «Россия – страна возможностей», совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ.

«Те кто любит Россию, те, для кого эта страна, культура и история остаются родными, где бы они сейчас не жили, сумеют найти возможность для продвижения Русского мира, сохранения исторической памяти», – сказала заместитель председателя КСОРС, руководитель Центра правозащиты российских граждан в Абхазии Елена Жиланская.

По словам Светланы Приваловой, Приднестровье не только инициировало создание Юнармейского отряда, но и обеспечивает его функционирование силами российских военных. А показ фильма «Поиск» является одной важных ступеней в идеологической работе с подростками.

Фильм «Поиск» снят при финансовой поддержке Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты Абхазии и при материально-технической поддержке Министерства обороны РА, в рамках Международного военно-мемориального проекта «Возвращение имени под руководством Григоря Скворцова, посвящённого памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлен на помощь тем, кто ищет своих родных, без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что фильм «Поиск» режиссёра Дмитрия Статейнова – о работе абхазских курсантов, занимающихся поиском узников фашистских концлагерей из Абхазии и их родных был рекомендован Вооружёнными силами Российской Федерации для показа учащимися учреждений начального, общего и среднего образования, а также участникам Всероссийского детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Работа над фильмом длилась с 2018 по 2021 годы.

В июне 2022 года премьера фильма «Поиск» состоялась в эфире федерального телеканала НТВ.

Об этом сообщает культурный Фонд «Платформа».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 03 октября 2022 21:05

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